Правительство России взяло под контроль тарифную политику в сфере ЖКУ

Российский экологический оператор (РЭО) опроверг слухи о возможном многократном повышении тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), сославшись на действующие нормативные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ведомстве пояснили, что внезапный рост платежей невозможен, поскольку изменение тарифов жёстко регулируется предельными индексами, установленными правительственным распоряжением от 15 ноября 2024 года. Последнее повышение тарифов произошло 1 июля 2025 года, а следующее запланировано только на 1 июля 2026 года, причём его величина не будет существенно отличаться от общего роста потребительских цен.

«При этом тарифы и предельные индексы, ограничивающие их рост, для каждого региона определяются индивидуально. Так, например, предельный индекс в Республике Алтай составляет 8,8%, в Ненецком автономном округе — 9,6%, а в Астраханской области — 10,7%», — пояснили РИАМО в пресс-службе Российского экологического оператора.

Отмечается, что данный показатель определяет совокупный рост платежей за все коммунальные услуги, включая энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение. В компании подчеркнули, что возможность незапланированного увеличения тарифов в сфере обращения с ТКО полностью исключена благодаря действующей системе государственного регулирования.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Как отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, в ряде субъектов РФ рост достигал 80%.