250 тысяч бутылок: На Украине решили списать недостачу бренди на прилёты российских дронов

«По разным подсчётам, мы получили от 13 до 17 прямых попаданий дронов. Практически все они были направлены в самое сердце производства – цех розлива», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар дронами «Герань» по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области, куда прибывают корабли с иностранным вооружением для ВСУ. Около полуночи в порт прилетело примерно 15 беспилотников, а через десять минут появились ещё 10 «Гераней».