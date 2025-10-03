250 тысяч бутылок: На Украине решили списать недостачу бренди на прилёты российских дронов
На Украине заявили, что ВС РФ уничтожили 250 тысяч бутылок бренди под Одессой
Обложка © «Шедеврум»
Значительный ущерб понесла коньячная компания Akkerman Distillery в Белгород-Днестровском Одесской области: в конце сентября в результате ударов российских БПЛА было уничтожено 250 тысяч бутылок бренди. Об этом сообщила СЕО предприятия Илона Надворская.
«По разным подсчётам, мы получили от 13 до 17 прямых попаданий дронов. Практически все они были направлены в самое сердце производства – цех розлива», – рассказала она.
Одесские паблики, ранее внесенные в список запрещенных на Украине, обратили внимание на несоответствие содержимого бутылок заявленному коньяку. По их данным, завод уже долгое время использовался ВСУ как склад горюче-смазочных материалов, предназначенных для дальнейшей транспортировки на предприятия «Укроборонпрома».
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар дронами «Герань» по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области, куда прибывают корабли с иностранным вооружением для ВСУ. Около полуночи в порт прилетело примерно 15 беспилотников, а через десять минут появились ещё 10 «Гераней».
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.