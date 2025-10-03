Один пешеход скончался: Полицейский автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух человек в Петербурге

На Шпалерной улице в Санкт-Петербурге полицейский автомобиль совершил наезд на двух пешеходов. Инцидент произошёл из-за того, что водителю стало плохо, он потерял сознание и машина выехала на тротуар. Об этом сообщило Главное управление МВД России по городу и Ленобласти.

Кадры с места ДТП. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Предварительно, один пешеход погиб на месте, второй был госпитализирован. В настояще время на месте происшествия работают правоохранители, выясняя детали случившегося.

Ранее в Можгинском районе Удмуртии в результате страшного ДТП погибли три человека. Жертвами стали водитель и пассажиры легкового автомобиля Chery, который врезался в грузовик Volvo.