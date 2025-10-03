Валдайский форум
3 октября, 16:42

Стало известно о серьёзных сдвигах в команде Трампа по отношению к России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В команде президента США Дональда Трампа произошли значительные изменения в подходе к России. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомлённого источника.

Собеседник газеты выразил убеждение, что президент США твёрдо придерживается мнения о недопустимости траты американских налоговых денег на помощь Украине. Он считает, что ответственность за финансовую поддержку Киева должна лежать на плечах партнёров Украины по НАТО, а не на Штатах.

По информации другого источника, глава администрации США отдал указание военным начать подготовку дополнительной разведывательной информации для Украины. Собеседник отметил, что эти сведения могут быть использованы украинскими силами с корыстными намерениями против России, в частности, для ударов по объектам энергетики.

«Трампу уже доложили»: В Совфеде раскрыли главное предупреждение Путина на «Валдае»

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подробностях своей беседы с Трампом, состоявшейся на Аляске. По словам главы государства, они обсуждали исключительно способы урегулирования украинского кризиса. Российский лидер охарактеризовал Трампа как «комфортного собеседника», который внимательно слушает и быстро реагирует на информацию.

