«Самый тяжёлый период»: Принц Уильям сделал шокирующее признание о болезни Кейт Миддлтон

Уэльский принц Уильям заявил, что борьба его жены Кейт Миддлтон с онкологическим заболеванием стала для него настоящим потрясением. Об этом передаёт Independent.

В интервью, посвящённом его предстоящей роли монарха Великобритании, принц Уильям рассказал, что борьба с раком его супруги, принцессы Кейт, повергла его в состояние шока.

Уильям отметил, что гордится своей женой и отцом за то, как они справляются со всеми трудностями. Кроме того, он выразил гордость за своих детей, которые блестяще преодолели выпавшие на их долю испытания.

«Я бы сказал, что 2023–2024 годы были самыми тяжёлыми в моей жизни. Знаете, жизнь посылает нам испытания, и способность их преодолевать делает нас теми, кто мы есть», — добавил принц Уэльский.

Ранее Кейт Миддлтон удивила поклонников своим новым образом. Принцесса Уэльская появилась на публике с неожиданным перевоплощением — её волосы заметно посветлели. Многие предположили, что это парик. Зрители сделали вывод, что волосы принцессы не могли остаться здоровыми после лечения онкологического заболевания.