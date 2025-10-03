Пропавшего при загадочных обстоятельствах в Бразилии россиянина нашли мёртвым

Спустя четыре месяца поисков обнаружено тело российского туриста, пропавшего при загадочных обстоятельствах в Бразилии. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 33-летний Денис Копанев прибыл в Рио-де-Жанейро на отдых и планировал встретиться с другом из США в Сан-Паулу. Однако за день до запланированной встречи, 9 июня, мужчина, направлявшийся к смотровой площадке Виста-Чинеза, перестал выходить на связь. Его американский друг поднял тревогу, что положило начало поискам.

Тело россиянина было найдено лишь 30 сентября в парке Тижука, где, как предполагается, он погиб во время прогулки по его густым лесам.

Ранее Life.ru сообщал, что на тайском острове Пхукет было найдено тело 48-летнего российского туриста Сергея из Кемерова, который пропал при странных обстоятельствах. Мужчина отправил жене видео из отеля, а затем исчез — почти неделю его искали вместе с полицией.