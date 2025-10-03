Валдайский форум
3 октября, 19:43

Сенат отверг инициативу о продлении финансирования правительства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Сенат США не поддержал инициативу республиканцев о продлении финансирования правительства. Согласно результатам голосования, за проект проголосовали 54 сенатора, против — 44. Сенат также отклонил законопроект, предложенный демократами (46 сенаторов «за», 52 — «против»). Для утверждения документа было необходимо заручиться поддержкой 60 сенаторов.

Документ предполагал прекращение шатдауна, который продолжается из-за отсутствия утверждённого бюджета. После провала этого варианта сенаторы приступили к процедурному голосованию, открывающему путь к обсуждению временного закона о финансировании. Данный проект ранее был одобрен Палатой представителей.

Ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — 334 904 человека. Более двух миллионов действующих военнослужащих продолжат службу, но без зарплаты. Проблемы не обошли стороной и Госдепартамент: в неоплачиваемый отпуск отправят свыше 10 тысяч человек.

