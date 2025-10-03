Металлург со счётом 3:1 обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась на льду «ЦСКА-Арены».

В составе «Металлурга» отличились Руслан Исхаков, открывший счёт во втором периоде, а также Дмитрий Силантьев и Никита Коротков. Единственный гол в составе ЦСКА забил Павел Карнаухов.

Это была вторая и последняя встреча между этими командами в текущем регулярном чемпионате. В первом матче «Металлург» также одержал победу со счетом 5:4.

После 11 проведённых игр магнитогорский клуб имеет в своём активе 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА, набрав 11 очков в 11 матчах, располагается на 8-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче «Металлург» на выезде встретится с московским «Спартаком», а ЦСКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь». Обе игры запланированы на 5 октября.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил, что в декабре этого года в Новосибирске впервые пройдёт Кубок Первого канала по хоккею. В турнире примут участие команда «Россия 25», а также национальные сборные Казахстана и Белоруссии. До этого Континентальная хоккейная лига объявила, что сборная мира из иностранных игроков КХЛ не примет участие в турнире. Кубок пройдёт с 8 по 14 декабря.