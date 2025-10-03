В Москве спасли кошку, которая четыре дня провела в стене дома

Кошку, застрявшую в стене жилого дома на улице Куусинена в Москве, освободили после четырёхдневной операции. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв».

Момент со спасением кошки. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Животное проникло в вентиляционную шахту и оказалось на глубине около 36 метров. Услышав мяуканье, жильцы обратились за помощью. Первые поиски не дали результата, однако позже с привлечением сотрудников «Жилищника» удалось установить точное местонахождение кошки.

Вытащить животное через вентиляцию оказалось невозможно. Тогда жители квартиры на первом этаже разрешили спасателям просверлить отверстия в стене, что позволило подобраться к пушистику. После освобождения кошку напоили и накормили, позже её осмотрели ветеринары.

А ранее в Сочи медведь под покровом ночи угнал мусорный контейнер. Очевидец заснял, как медведь подошёл к мусорному баку, поднялся на задние лапы и выкатил его с площадки. Животное несколько раз заглядывало внутрь контейнера, а затем, снова встав на задние лапы, откатило его за угол здания.