Златополь в Харьковской области обесточен из-за повреждения инфраструктуры

В Харьковской области город Златополь, ранее известный как Первомайский, остался без электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев, отметив повреждение критической инфраструктуры. Населённый пункт находится в Лозовском районе.

«(В результате повреждения. — Прим Life.ru) критической инфраструктуры в городе аварийно отключилось электроснабжение», — сообщил Башкеев.

В Харьковской области действует воздушная тревога. Местные СМИ также уведомляют о не менее чем восьми взрывах, прогремевших в Чугуевском районе.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии обесточенного Чернигова после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. На снимках запечатлены многоэтажные здания без света и стаи птиц, кружащие над городом. Согласно информации украинских СМИ, электроснабжение в Чернигове осуществляется по графику «три часа через шесть», однако этот график не всегда удаётся соблюдать.