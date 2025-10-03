Белый дом: Трамп поручил рассмотреть возможность сокращения дотаций Портленду

Американский лидер Дональд Трамп поручил правительству пересмотреть помощь городу Портленд в Орегоне. Об этом сообщила официальный представитель администрации президента США Каролин Левитт.

«Я только что говорила с президентом, и он поручил своей команде рассмотреть вопрос о возможном сокращении дотаций Портленду. Мы не будем предоставлять финансирование штатам, допускающим у себя анархию», — заявила Левитт, выступая на брифинге.

Она добавила, что Трамп остаётся открыт к сотрудничеству, направленному на обеспечение безопасности в Соединённых Штатах.

«Если бы мэр Портленда позвонил ему прямо сейчас и сказал: «Господин президент, пожалуйста, помогите нам», я уверена, президент был бы готов прийти на помощь», — сказала официальный представитель администрации, добавив, что республиканец хочет восстановить порядок в американских городах.

Напомним, ранее власти Орегона подали иск против администрации президента США Дональда Трампа. По словам губернатора Дэна Рейфилда, руководство штата намерено добиться отмены мобилизации 200 бойцов орегонской нацгвардии штата для службы в городе Портленд. 28 сентября министр обороны США Пит Хегсет направил губернатору Орегона Тине Котек меморандум, разрешающий выполнение федеральных функций на протяжении 60 дней для 200 военных нацгвардии штата.