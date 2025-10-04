На ТЭЦ в подконтрольной ВСУ части ДНР произошёл пожар

На ТЭЦ, расположенной на территории ДНР и подконтрольной киевскому режиму, зафиксировано возгорание. Об этом сообщило издание «Страна», опубликовав в своём телеграм-канале фотографию, запечатлевшую возгорание и поднимающиеся клубы дыма. Уточняется, что ТЭЦ находится в Краматорске.

Глава военной администрации региона, подконтрольного украинским властям, Вадим Филашкин сообщил о частичном обесточивании районов ДНР, контролируемых Киевом. По его словам, без света остались такие населённые пункты, как Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области город Златополь, известный ранее как Первомайский, остался без электроснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры. Населённый пункт находится в Лозовском районе. В Харьковской области действует воздушная тревога. Местные СМИ также уведомляют о не менее чем восьми взрывах, прогремевших в Чугуевском районе.