3 октября, 22:33

Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и в четвёртый раз защитил титул PFL

В Дубае состоялся бой в лёгком весе, в котором российский боец ММА Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

Матч между Хьюзом и Нурмагомедовым. Видео © X / PFL

27-летний Нурмагомедов довёл свой рекорд до 20 побед, один поединок остался несостоявшимся. Двоюродный брат члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова в четвёртый раз подряд успешно защитил титул PFL. 28-летний Хьюз в карьере имеет 14 побед и три поражения.

Ранее ирландский боец MMA Конор Макгрегор анонсировал свой возвращение в октагон на территории Белого дома. Турнир запланирован на 2026 год и приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США. Президент Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения поединка между Макгрегором и американским бойцом Майклом Чендлером.

Обложка © X / Damon Martin

