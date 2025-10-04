Китай предложил Соединённым Штатам инвестиции в размере одного триллиона долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Предложение было сделано с целью добиться от администрации президента США Дональда Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям национальной безопасности.

«Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений, связанных с национальной безопасностью, на китайские сделки в США, предлагая перспективу получения огромного инвестиционного пакета», — приводятся слова одного из источников.

Как указывает агентство, в текущем году китайская сторона уже обозначала потенциальную сумму инвестиций в американскую экономику, составляющую один триллион долларов.

Ранее китайские СМИ предупреждали, что передача Украине американских ракет Tomahawk может стать «точкой невозврата» в отношениях между США и Россией. Публиковались материалы, где отмечалось, что подобный шаг может привести к эскалации напряжённости в регионе и иметь серьёзные последствия для международной безопасности. Отмечалось, что Дональд Трамп, возможно, использует эти заявления как элемент информационного давления, так как в Вашингтоне осознают все риски, связанные с передачей такого вооружения.