Чек-лист при болях в спине: Пять «стоп-слов» от врача, которые должны вас насторожить

Боли в спине уже перестали быть редкостью, став почти новой «эпидемией XXI века». Невролог-вертебролог, основатель клиники «Клиника Доктора Ратинова» Андрей Ратинов назвал Life.ru пять признаков, указывающих на необходимость срочной проверки, и предупредил о словах врачей, на которые не стоит полагаться.

«Боли в спине — это уже почти новая «эпидемия XXI века». Человек привык списывать всё на «продуло» или «устал», но часто такие симптомы — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать», — подчеркнул эксперт.

По словам невролога, тревожными симптомами являются постоянные прострелы, внезапная скованность, онемение или покалывание в руках и ногах, ощущение, что мышцы вот-вот сорвёт, а также невозможность долго сидеть или стоять без необходимости размяться. Если привычные обезболивающие не приносят облегчения, это прямой повод обратиться к врачу.

«Тянущая, «стреляющая» боль в ногах или руках, ощущение ползания мурашек или онемение — это может говорить о проблемах с нервными корешками. Постоянное чувство «рискованности» в отделе, как будто мышцы в этом месте вот-вот «сорвутся», всё время держат в спазме. Это тоже тревожный симптом. Когда таблетки, мази и даже уколы перестают приносить облегчение, это уже не про «устал» — это прямой повод бежать к врачу», — предупреждает специалист.

Собеседник Life.ru выделил пять «стоп-слов» от врачей, которые могут указывать на неэффективное лечение. Первое — «мази и лекарства», когда терапия ограничивается только ими и не устраняет причину боли. Второе — «тренировки всё исправят», ведь при грыжах или протрузиях упражнения могут усугубить состояние. Третье — «сделайте блокаду»: укол обезболивающего прямо в проблемное место снимает симптомы временно, но не решает проблему. Четвёртое — «физиотерапия» без современных технологий, когда классические процедуры сами по себе не приносят результата. И пятое — «нужна операция», когда хирургическое вмешательство предлагается как единственный вариант, хотя в большинстве случаев есть альтернативы.

«Не терпеть боль месяцами. Не надеяться на мазь, совет соседа или чудо-массажиста. Если вы замечаете у себя хотя бы один из этих признаков, это повод не тянуть, а проверить позвоночник. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов решить проблему без скальпеля», — заключил врач.

А ранее врач рассказала, что боль в груди считается одним из основных симптомов инфаркта миокарда, однако иногда заболевание может проявляться и неспецифическими признаками, такими как тошнота, боль в спине или челюсти, а также повышенное потоотделение. При недуге боль может носить давящий, жгучий или сжимающий характер и отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, спину или даже живот. Если болевой приступ длится более 30 минут, необходимо вызвать скорую помощь.