3 октября, 23:51

Кабмин запретил закупки аудиторских услуг у компаний РФ с иностранным контролем

Обложка © Life.ru

Правительство Российской Федерации ввело ограничение на приобретение аудиторских и консультационных услуг у отечественных фирм, имеющих связи с иностранными организациями. Информация об этом опубликована на официальном сайте Министерства финансов РФ.

«Введённый запрет применяется при госзакупках и закупках отдельными видами юридических лиц в отношении российских компаний, имеющих иностранных лиц в составе участников (учредителей) либо в числе лиц, владеющих более чем 10% акций или долей в уставном (складочном) капитале соответствующей российской компании», — говорится в заявлении.

В Минфине подчеркнули, что ранее правительственным постановлением уже был введён запрет на закупку аудиторских и консультационных услуг непосредственно у иностранных компаний. Теперь же данное ограничение расширено и на российские организации, находящиеся под контролем или влиянием иностранных структур.

Уточняется, что под запрет попадают, в частности, услуги в сфере финансового консультирования, бухгалтерского учёта, налогового консультирования и некоторые другие виды услуг. При этом действие постановления не распространяется на компании, зарегистрированные в странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее стало известно, что Минфин России рассматривает возможность обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) зарубежных товаров, реализуемых через российские онлайн-площадки. В ведомстве предлагают ввести НДС на импортную продукцию, реализуемую через маркетплейсы, в размере 5% от таможенной стоимости с 2027 года.

Виталий Приходько
