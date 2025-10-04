Валдайский форум
4 октября, 01:38

В 2027 году страховые пенсии в России планируется проиндексировать дважды

Обложка © Life.ru

В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы в два этапа: на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

На 2028 год также запланировано очередное двухэтапное увеличение: на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля.

Этой осенью часть пенсионеров может получить разовые выплаты, а с 2026 года изменится система повышения пенсии. В 2026 году единовременная выплата всех пенсионных накоплений составит в среднем по стране 68,1 тысячи рублей. Таковы данные из проекта бюджета Социального фонда России. Получить эту выплату в следующем году смогут 705,9 тысячи россиян. Пенсионные накопления можно не забирать всей суммой сразу. Есть и другие варианты. В частности, деньги можно получить срочной пенсионной выплатой, продолжительность которой выбирается самостоятельно, и ежемесячной выплатой пожизненно.

Алена Пенчугина
