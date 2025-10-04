В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты, в Нижнем Новгороде ввели

Рано утром в субботу, 4 октября, в аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова были отменены введенные ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

«Аэропорты: Волгоград, Калуга, Саратов. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:32 по московскому времени.

Кроме того, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта сообщил о введении ограничений на полёты в воздушной гавани Нижнего Новгорода. Согласно данным Росавиации, ограничения действуют с 2:05 по московскому времени.

Ранее аэропорт Мюнхена в ФРГ снова приостановил свою работу из-за обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов. Пока остается неясным, являются ли замеченные дроны непосредственной причиной закрытия воздушной гавани. Напомним, что вечером 2 октября полёты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября.