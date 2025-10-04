Валдайский форум
4 октября, 02:13

Помилованный Трампом шаман передал привет Путину

РИАН: Штурмовавший Капитолий шаман Ченсли передал привет Путину

Участник штурма Капитолия Джейкоб Шаман Ченсли. Обложка © X / boohoo62410193

Джейкоб Ченсли, известный как шаман QAnon и участник штурма Капитолия 6 января, передал привет президенту России Владимиру Путину и выразил пожелание помнить о «сибирском духе». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провёл его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить», — заявил он.

Ченсли также добавил, что «тёплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба позволили России зайти так далеко».

Штурм Капитолия произошёл 6 января, четыре года назад. Джейкоб Ченсли благодаря своей меховой шапке с рогами стал одним из самых узнаваемых лиц тех событий. Протестующие ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Напомним, что в 2021 году Ченсли был приговорён к тюремному заключению за свои действия во время проникновения в Капитолий. Кроме того, ему был назначен штраф в размере двух тысяч долларов и три года условного срока после освобождения.

«Подстрекатели и мятежники»: Трамп обвинил ФБР в провокациях во время штурма Капитолия

Ранее сообщалось, что помилованный Дональдом Трампом Джейкоб Ченсли подал иск на 40 триллионов долларов против Трампа и Илона Маска. В своей 26-страничной жалобе, по стилю больше напоминающей манифест, Ченсли заявил о себе как о законном главнокомандующем и «истинном» президенте США. Он утверждал, что элитная группа вступила в заговор с целью нарушения Конституции, и что в Америке должны действовать только Билль о правах и самая первая Конституция. Ченсли, в частности, заявил о намерении напечатать золотую монету номиналом в 40 триллионов долларов для погашения государственного долга.

