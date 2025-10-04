Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Соответствующая информация содержится в базе данных украинской спецслужбы, с которой ознакомился ТАСС.

В июне 2024 года СБУ объявила Анатолия Торкунова в розыск и заочно предъявила ему обвинения. Ректору МГИМО инкриминируют нарушение трёх статей, в том числе посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, а также якобы «пропаганду войны».

В марте 2023 года данные Анатолия Торкунова были внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*, который известен скандальной репутацией и был признан экстремистским.

Ранее имя первого вице-президента Российского футбольного союза Никиты Симоняна оказалось в украинской базе «Миротворец»*. На сайте опубликованы личные данные 97-летнего олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории московского «Спартака». В карточке утверждается, что Симонян якобы занимался «пропагандой войны» и «покушался на суверенитет Украины». В качестве примера указано его участие в организации футбольного турнира в Крыму в 2022 году.

