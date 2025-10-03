СБУ предъявила обвинение в работе на Россию подозреваемому в убийстве Парубия

Служба безопасности Украины предъявила подозреваемому в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия Михаилу Сцельникову обвинения в государственной измене. В ведомстве утверждают, что он работал на российскую разведку.

«Следователи собрали неопровержимые доказательства государственной измены со стороны подозреваемого в убийстве Парубия», — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, Сцельников якобы передавал информацию о ВСУ и логистике, а затем получил задание убить Парубия. Чтобы выполнить «заказ», злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения экс-спикера Верховной рады.