3 октября, 14:46

СБУ предъявила обвинение в работе на Россию подозреваемому в убийстве Парубия

Михаил Сцельников. Обложка © Telegram / Политика страны

Служба безопасности Украины предъявила подозреваемому в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия Михаилу Сцельникову обвинения в государственной измене. В ведомстве утверждают, что он работал на российскую разведку.

«Следователи собрали неопровержимые доказательства государственной измены со стороны подозреваемого в убийстве Парубия», — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, Сцельников якобы передавал информацию о ВСУ и логистике, а затем получил задание убить Парубия. Чтобы выполнить «заказ», злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения экс-спикера Верховной рады.

Украина засекретила материалы суда по делу об убийстве Парубия

Напомним, Андрей Парубий, известный своей причастностью к трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, был убит 30 августа в Львове. Камеры сняли, как его застрелил мужчина в форме курьера. Через несколько дней подозреваемого задержали силовики. Позже, общаясь с журналистами, он признался, что пошёл на преступление, чтобы отомстить киевскому режиму.

