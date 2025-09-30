Украина засекретила материалы суда по делу об убийстве Парубия
Андрей Парубий. Обложка © ТАСС / Анна Марченко
Судебные материалы по убийству одного из главных идеологов «майдана» и экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия были засекречены. Информация о деле пропала из судебного реестра.
Сведения по данному уголовному производству были полностью удалены из общедоступной базы.
Напомним, Андрей Парубий, известный своей причастностью к трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, был убит 30 августа в Львове. Камеры сняли, как его застрелил мужчина в форме курьера. Через несколько дней подозреваемого задержали силовики. Позже, общаясь с журналистами, он признался, что пошёл на преступление, чтобы отомстить киевскому режиму.
