30 сентября, 09:52

Украина засекретила материалы суда по делу об убийстве Парубия

Судебные материалы по убийству одного из главных идеологов «майдана» и экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия были засекречены. Информация о деле пропала из судебного реестра.

Сведения по данному уголовному производству были полностью удалены из общедоступной базы.

Напомним, Андрей Парубий, известный своей причастностью к трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, был убит 30 августа в Львове. Камеры сняли, как его застрелил мужчина в форме курьера. Через несколько дней подозреваемого задержали силовики. Позже, общаясь с журналистами, он признался, что пошёл на преступление, чтобы отомстить киевскому режиму.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

