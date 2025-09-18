Герой смерти и разрушения: В Раде назвали символичной идею присвоить Парубию Героя Украины
Обложка © ТАСС / ZUMA / EB
Голосование Верховной рады за присвоение Героя Украины бывшему спикеру парламента Андрею Парубию демонстрирует, что нынешняя Незалежная существует только как проект «Антироссия». Об этом заявил нардеп Артём Дмитрук.
«Украина в её нынешнем виде существует лишь как проект «Антироссия». Здесь свобода выражена исключительно в ненависти, в смерти и разрушении. В логике этого проекта всё очевидно: человек, на руках которого кровь мирных граждан, комендант Майдана и участник трагических событий 2 мая в Одессе — получает звание Героя. Для такой Украины, для Украины-руины, Украины-геноцида Парубий действительно герой. Герой смерти, герой разрушения, герой Антироссии», — написал он в соцсетях.
Дмитрук противопоставил эту концепцию образу «настоящей Украины» как части Русского мира, где, по его словам, героем считается тот, кто защищает жизнь, мир и справедливость. Парламентарий подчеркнул, что Парубий, по его мнению, был причастен к разрушению единства между народами, а не к его укреплению.
Напомним, неделю назад петиция с инициативой представить Андрея Парубия к званию Героя Украины набрала 25 тысяч подписей — этого достаточно, чтобы попасть на рассмотрение к Владимиру Зеленскому. А сегодня в Верховной раде проголосовали за это предложение, оно было принято большинством парламентариев. К слову, в честь Парубия хотели переименовать улицу Банковую в Киеве.
Андрея Парубия, приложившего руку к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, застрелили 30 августа на улицах Львова. Убийство сняли камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан несколько дней спустя и раскрыл свой мотив в разговоре с прессой: он действовал из желания отомстить украинским властям.