Голосование Верховной рады за присвоение Героя Украины бывшему спикеру парламента Андрею Парубию демонстрирует, что нынешняя Незалежная существует только как проект «Антироссия». Об этом заявил нардеп Артём Дмитрук.

«Украина в её нынешнем виде существует лишь как проект «Антироссия». Здесь свобода выражена исключительно в ненависти, в смерти и разрушении. В логике этого проекта всё очевидно: человек, на руках которого кровь мирных граждан, комендант Майдана и участник трагических событий 2 мая в Одессе — получает звание Героя. Для такой Украины, для Украины-руины, Украины-геноцида Парубий действительно герой. Герой смерти, герой разрушения, герой Антироссии», — написал он в соцсетях.

Дмитрук противопоставил эту концепцию образу «настоящей Украины» как части Русского мира, где, по его словам, героем считается тот, кто защищает жизнь, мир и справедливость. Парламентарий подчеркнул, что Парубий, по его мнению, был причастен к разрушению единства между народами, а не к его укреплению.