Исполнитель теракта в «Крокусе» вспомнил о родственниках и попросил суд о международных звонках

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» обратился к суду с просьбой разрешить ему осуществлять международные звонки из следственного изолятора своему отцу и двоюродному брату. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на участника судебного процесса, который идёт на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.

«Один из четырёх исполнителей теракта в «Крокусе» на минувшей неделе заявил ходатайство через своего адвоката на имя представительствующего в процессе судьи о разрешении ему осуществлять звонки родственникам, о которых подсудимый внезапно вспомнил», — отметил источник СМИ.

Согласно его данным, речь идёт о просьбе фигуранта разрешить ему звонить из Следственного изолятора своему отцу и двоюродному брату, которые живут за рубежом. Решение будет принято судом после подачи соответствующей просьбы подсудимого в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что здание «Крокус Сити Холла» было восстановлено после теракта, унёсшего жизни 150 человек. Ожидаемая дата открытия — весна 2026 года, то есть примерно через два года после трагедии. Полностью восстановлено остекление, а также вывеска концертного зала имени Магомаева. Сейчас ведутся работы по восстановлению фасада и кровли. Во время нападения террористов здание выгорело, а крыша зала обвалилась.