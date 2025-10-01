Здание «Крокуса» восстановили после теракта со 150 погибшими – видео Life.ru

Здание «Крокус Сити Холла» восстановили после теракта, унёсшего жизни 150 человек в 2024 году. Ожидаемая дата открытия — весна 2026 года, то есть примерно через два года после трагедии. Видео с места публикует Life.ru.

Здание «Крокуса» восстановили после теракта. Видео © Life.ru

На кадрах видно, что полностью восстановлено остекление, а также вывеска концертного зала имени Магомаева. Сейчас ведутся работы по восстановлению фасада и кровли. Во время нападения террористов здание выгорело, а крыша зала обвалилась.

Здание «Крокуса» восстановили после теракта. Фото © Life.ru

