4 октября, 03:58

Посол Украины настаивает на отмене выступления певицы Анны Нетребко в Цюрихе

Обложка © ТАСС / dpa / Annette Riedl

Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова добивается отмены концертов оперной певицы Анны Нетребко в Цюрихском оперном театре. Об этом сообщает швейцарский журнал Die Weltwoche. Информация о предпринятых действиях вызвала неоднозначную реакцию среди членов городского совета.

После безуспешных попыток повлиять на руководство театра через письменное обращение и личную встречу, Венедиктова переключилась на давление на депутатов городского совета Цюриха. Члены городского совета, с которыми общался журнал, охарактеризовали действия посла как «дешёвые трюки» и бессмысленную глупость.

Ранее сообщалось, что певица Любовь Успенская отменила ряд запланированных концертов, включая выступление в Екатеринбурге. Причиной стала серьёзная травма руки, которую певица получила незадолго до гастролей. Изначально отмену связали с «техническими причинами», однако позднее стало известно о переломе.

