Путин поздравил Космические войска России с профессиональным праздником

Сегодня, 4 октября, президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск России с профессиональным праздником, подчеркнув значимость их работы для обороноспособности страны. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Создание Космических войск почти четверть века назад стало знаковым событием...Сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач – управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости – их эффективное отражение», — говорится в телеграмме.

В своём обращении Путин напомнил, что Космические войска были созданы почти 25 лет назад и с тех пор сыграли важную роль в развитии отечественных космических сил. Он подчеркнул заслуги учёных, конструкторов и военнослужащих, благодаря которым реализованы инновационные проекты, построены современные космодромы и научные центры, созданы конкурентоспособные космические системы.

Президент выразил уверенность, что личный состав и дальше будет надёжно стоять на страже стратегических интересов России и вносить вклад в национальную космическую программу.

