Фотограф выиграл суд против бывшей, которая выложила его работы в своих соцсетях

Профессиональный фотограф выиграл судебный процесс против своей бывшей девушки, которая после расставания разместила в Интернете сделанные им снимки без его согласия. Соответствующая информация содержится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно документам, истец и ответчица состояли в отношениях и проживали вместе, в течение этого времени фотограф создал серию фото- и видеоматериалов с её участием.

«После расставания девушка выложила эти материалы в Интернет, используя их, в том числе, для своей личной и социальной рекламы», — говорится в публикации.

Мужчине такой расклад не понравился, поэтому он зафиксировал у нотариуса 96 фактов нарушения своих авторских прав, а затем обратился в суд с иском об удалении фотографий и взыскании компенсации. Со стороны ответчицы поступили возражения, в которых её адвокат утверждал, что иск является местью за инициированное девушкой расставание.

Суд, рассмотрев все обстоятельства, частично удовлетворил требования фотографа и взыскал с его бывшей возлюбленной компенсацию, точный размер которой не раскрывается.

