3 октября, 12:37

Суд отклонил иск младенца с обложки Nirvana против группы

Обложка © Wikipedia / DGC Records

Группа Nirvana выиграла суд у американца Спенсера Элдена, изображённого на культовой обложке альбома Nevermind. Судебное разбирательство по данному вопросу длилось с 2021 года.

Элден требовал признать снимок «детской порнографией», однако суд постановил, что «ни поза, ни фокус, ни общий контекст» не указывают на «откровенно сексуальное поведение» и даже отдалённо не подпадают под нарушение закона. Кроме того, было отмечено, что во время съёмки присутствовали родители Элдена, которым заплатили за участие сына.

Напомним, ещё в августе 2021-го Спенсер Элден подал в суд на группу Nirvana за детскую порнографию. Он заверял, что навсегда потерял способность зарабатывать, и потребовал не менее 150 тысяч долларов компенсации от каждого фигуранта иска, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющую имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа, художественного руководителя и ряд звукозаписывающих компаний. Позднее он потребовал стереть гениталии с культового альбома Nirvana. В январе 2022 года суд отклонил иск «младенца» с обложки группы Nirvana. В дальнейшем Элден вновь подавал в суд, однако безуспешно.

