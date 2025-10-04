Хоккеист Тарасенко забросил первую шайбу за Миннесоту в новом сезоне

Российский нападающий Владимир Тарасенко забил свой первый гол за клуб НХЛ «Миннесота». Он принёс команде волевую победу над «Чикаго» со счётом 3:2.

В предсезонной встрече «Миннесота» сумела отыграть два пропущенных гола и одержать победу над «Чикаго». Тарасенко отличился первым заброшенным голом за новую команду, куда он перешёл после обмена из «Детройта» 30 июня. До этого Тарасенко провёл два матча за «Миннесоту», в одном из которых сделал результативную передачу, а в другом — остался без очков.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в строй после травмы и принял участие в предсезонном матче НХЛ против «Бостон Брюинз», который завершился поражением его команды со счётом 1:3. Россиянин провёл на льду более 21 минуты, сделав один бросок по воротам соперника. Также в составе «Вашингтона» на площадке выходил форвард Иван Мирошниченко.