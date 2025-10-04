Правительство выделило более 10 млрд рублей на социальные выплаты пенсионерам

Правительство России выделило более 10 миллиардов рублей из резервного фонда на дополнительные социальные выплаты пенсионерам и лицам, ухаживающим за инвалидами. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Свыше 4,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам», — говорится в официальном сообщении правительства.

Субсидии распределены между 19 регионами, охватывающими различные части страны, от Дальнего Востока (Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Чукотский автономный округ, Якутия) до Северо-Запада (Архангельская, Вологодская, Калининградская и Ленинградская области, Санкт-Петербург) и других территорий, включая Бурятию, Кабардино-Балкарию, Коми, Тыву, Красноярский край, Иркутскую, Магаданскую и Московскую области. Это позволит обеспечить выплаты для более 1,2 миллиона человек.

Одновременно из резервного фонда выделено свыше 5,2 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. В кабмине пояснили, что средства будут направлены Социальному фонду России в связи с увеличением числа получателей таких выплат после расширения круга имеющих на них право лиц согласно указу президента.

Ранее депутат Мособлдумы и экономист Анатолий Никитин предложил повысить минимальный размер страховой пенсии по старости в России до 35 тысяч рублей. По мнению Никитина, такой шаг положительно повлияет на демографическую ситуацию, поскольку пенсионеры, получив финансовую стабильность, смогут уделять больше внимания внукам и передаче семейных ценностей.