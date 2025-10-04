ПВО уничтожила 29 украинских дронов над Белгородской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
За текущее утро дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области падение дрона привело к повреждению промышленного здания и хозяйственной постройки. В одном из производственных корпусов оказалась повреждена кровля и выбиты стекла, а в частном секторе осколками был пробит навес сарая.
