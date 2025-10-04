ПВО уничтожила 29 украинских дронов над Белгородской областью

За текущее утро дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области падение дрона привело к повреждению промышленного здания и хозяйственной постройки. В одном из производственных корпусов оказалась повреждена кровля и выбиты стекла, а в частном секторе осколками был пробит навес сарая.