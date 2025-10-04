В ООН потеряли важные документы о советско-американских переговорах

Значительная часть исторических протоколов, касающихся переговоров между СССР и США по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1960-х годах, оказалась безвозвратно утрачена. Об этом в статье для РБК сообщил бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ и независимый эксперт Тарик Рауф.

«Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены», — констатировал эксперт.

Как пояснил Рауф, переговоры касались спорного вопроса о практике Nuclear Sharing — праве стран НАТО на совместное использование ядерного оружия, которое действует с 1954 года. По его словам, хотя в ходе двусторонних обсуждений США и СССР тщательно согласовывали текст договора, чтобы гарантировать отсутствие прямых запретов на соглашения НАТО, достоверные детали этих переговоров остаются неизвестными.

Эксперт также отметил, что его позиция и мнение многих стран Движения неприсоединения сводятся к тому, что современная ситуация принципиально отличается от условий 1960-х годов, когда число участников ДНЯО было значительно меньше, а сама концепция совместного использования ядерного оружия сегодня критикуется как противоречащая духу договора.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может рассмотреть возможность создания собственного ядерного арсенала, хотя раньше не воспринимал эту идею всерьёз. Он отметил, что более практичным вариантом для страны является участие в программах НАТО, таких как Nuclear sharing. Косиняк-Камыш выразил заинтересованность в размещении американского ядерного оружия в своей стране.