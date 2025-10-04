Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 09:30

Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / flywish

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / flywish

Украинские военные, дислоцирующиеся на Запорожском направлении, вынуждены использовать оружие изначально разработанное для спорта и охоты, а не для военных целей. Об этом сообщил представитель силовых структур России.

«Оружие не было снабжено оптическим прицелом или ещё какими-то специальными приспособлениями или устройствами для улучшения характеристик дальности и эргономичности. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, непригодное для ведения боевых действий», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что российские бойцы, действующие на Запорожском направлении, успешно выполнили поставленные задачи и в качестве трофея добыли винтовку CZ527 чешского производства. Специалисты, изучив сопутствующие находки, пришли к выводу, что владелец винтовки выполнял саперные работы. Среди прочего были обнаружены несколько мин Claymore, оснащённых системой дистанционного подрыва.

Малокалиберная винтовка CZ527, оснащённая продольно-скользящим поворотным затвором, была создана «Чешской оружейной фабрикой» в 1990 году. Компания также выпускала модификации этого оружия, ориентированные на рынок США.
Украинские солдаты «примерили юбки» и дали дёру с позиций в Сумской области
Украинские солдаты «примерили юбки» и дали дёру с позиций в Сумской области

А ранее на Западе забили тревогу из-за бедственного положения украинских боевиков в зоне СВО, у которых стремительно заканчиваются боеприпасы и оружие. В то же время иностранные эксперты отметили, что Россия активно наращивает своё производство.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar