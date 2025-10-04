Российская группировка войск провела комплексную операцию, нанеся удары по объектам, критически важным для оборонного потенциала Украины. Как передает Министерство обороны РФ, под огневым воздействием оказались как электростанции, питающие ВПК, так и зоны временного размещения украинских военных и иностранных наёмников.

В оборонном ведомстве заявили, что в результате скоординированных действий оперативно-тактической авиации, беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии удалось поразить цели в 143 районах. Также сообщалось о ликвидации мест, где проводилась подготовка к запуску дальнобойных БПЛА.

Также прошедшие сутки украинская армия понесла тяжёлые потери, оцениваемые в 1440 человек. Боевые действия в различных секторах фронта привели к следующим результатам: группировка «Север» вывела из строя до 205 военнослужащих, «Днепр» — более 60, «Запад» — свыше 220, «Юг» — до 130, «Восток» — 295, а «Центр» — более 530.