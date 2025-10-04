Армия России поразила объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Российская группировка войск провела комплексную операцию, нанеся удары по объектам, критически важным для оборонного потенциала Украины. Как передает Министерство обороны РФ, под огневым воздействием оказались как электростанции, питающие ВПК, так и зоны временного размещения украинских военных и иностранных наёмников.
В оборонном ведомстве заявили, что в результате скоординированных действий оперативно-тактической авиации, беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии удалось поразить цели в 143 районах. Также сообщалось о ликвидации мест, где проводилась подготовка к запуску дальнобойных БПЛА.
Также прошедшие сутки украинская армия понесла тяжёлые потери, оцениваемые в 1440 человек. Боевые действия в различных секторах фронта привели к следующим результатам: группировка «Север» вывела из строя до 205 военнослужащих, «Днепр» — более 60, «Запад» — свыше 220, «Юг» — до 130, «Восток» — 295, а «Центр» — более 530.
