Экстрасенс объяснила, решит ли магия психологические проблемы

Телеведущая Анфиса Чехова избавилась от депрессии благодаря сеансам очищения от негатива у финалистки «Битвы экстрасенсов». Об этом популярная медийная персона рассказала в своем интервью. Впрочем, как пояснила экстрасенс Дарья Миронова, решать психологические проблемы с помощью магических ритуалов бесполезно.

«Нельзя решить психологические проблемы с помощью магии. Если вы чувствуете, что у вас панические атаки, страхи, сложные психологические состояния, неврозы и тревожность, то нужно обратиться за помощью врача», — сказала она «Вечерней Москве».

Специалист уточнила, что временное облегчение после магических обрядов является всего лишь эффектом плацебо, тогда как ряд заболеваний поддается исключительно профессиональному медицинскому вмешательству. Миронова добавила, что к магии следует относиться без излишнего фанатизма и осознавать границы ее применения. По ее мнению, ритуалы могут быть эффективны в определенных ситуациях, таких как сглаз, блокировка финансовых потоков или необходимость контакта с токсичными людьми, однако это не имеет прямой связи с психическим здоровьем.

Ранее россиянам объяснили, как работает натальная карта. Астролог считает её своеобразным навигатором жизни человека. Для составления натальной карты не нужны специальные знания. Достаточно ввести дату, время и место рождения в специальную программу или онлайн-сервис, либо же доверить эту задачу профессиональному астрологу.