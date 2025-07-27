«Навигатор жизни»: Россиянам объяснили, как работает натальная карта

Натальная карта представляет собой снимок положения планет в момент рождения человека. Её анализ позволяет понять, что ожидает конкретную персону в личной жизни, финансах и профессиональном развитии. Об этом рассказал астролог и эзотерик Борис Зак. По его словам, персональный гороскоп на основе натальной карты способен ответить на вопросы о восприятии человеком своих родителей, детстве и взрослой жизни, а также о возможных препятствиях и сферах, в которых ему стоит развиваться.

«По сути, это как карта или как навигатор, который помогает нам понять, как построить свою жизнь максимально гармонично и счастливо», — подчеркнул собеседник 360.ru.