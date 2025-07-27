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27 июля, 12:58

«Навигатор жизни»: Россиянам объяснили, как работает натальная карта

Астролог Зак считает натальную карту человека своеобразным навигатором жизни

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Натальная карта представляет собой снимок положения планет в момент рождения человека. Её анализ позволяет понять, что ожидает конкретную персону в личной жизни, финансах и профессиональном развитии. Об этом рассказал астролог и эзотерик Борис Зак. По его словам, персональный гороскоп на основе натальной карты способен ответить на вопросы о восприятии человеком своих родителей, детстве и взрослой жизни, а также о возможных препятствиях и сферах, в которых ему стоит развиваться.

«По сути, это как карта или как навигатор, который помогает нам понять, как построить свою жизнь максимально гармонично и счастливо», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Он уточнил, что составлять натальную карту необязательно самостоятельно, в этом могут помочь астрологи или специальные компьютерные программы. Достаточно лишь ввести время и место рождения в соответствующие сервисы, которые предоставят краткую или общую интерпретацию данных. Однако для более глубокого анализа лучше обратиться к специалистам.

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