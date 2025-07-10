«Манипулирование внешними силами»: Психолог раскрыла, почему люди ищут утешение у гадалок

Зачастую россияне вместо реального решения своих проблем предпочитают обращаться к гадалкам, астрологам, целителям, шаманам и другим оккультным силам. Клинический психолог Катерина Димитрова полагает, что люди идут к мистикам под влиянием деструктивных отношений.

На самом же деле им требуется помощь специалистов. Кроме того, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги подчеркнула, что люди, обращающиеся к гадалкам, склонны перекладывать ответственность за свою жизнь на внешние силы.

«Он может пробовать исправлять свою жизнь как раз через попытки манипулирования этими внешними силами вместо работы над внутренними причинами», — объяснила эксперт.

Неумение справляться со стрессом также является характерной чертой любителей магов и эзотериков. Они обращаются к мистическим средствам вместо того, чтобы искать решения своих проблем, обращаясь за поддержкой к близким или квалифицированным специалистам.