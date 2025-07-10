«Манипулирование внешними силами»: Психолог раскрыла, почему люди ищут утешение у гадалок
Психолог Димитрова призвала вместо гадалок обращаться к специалистам и близким
Гадалка. Обложка © freepik
Зачастую россияне вместо реального решения своих проблем предпочитают обращаться к гадалкам, астрологам, целителям, шаманам и другим оккультным силам. Клинический психолог Катерина Димитрова полагает, что люди идут к мистикам под влиянием деструктивных отношений.
На самом же деле им требуется помощь специалистов. Кроме того, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги подчеркнула, что люди, обращающиеся к гадалкам, склонны перекладывать ответственность за свою жизнь на внешние силы.
«Он может пробовать исправлять свою жизнь как раз через попытки манипулирования этими внешними силами вместо работы над внутренними причинами», — объяснила эксперт.
Неумение справляться со стрессом также является характерной чертой любителей магов и эзотериков. Они обращаются к мистическим средствам вместо того, чтобы искать решения своих проблем, обращаясь за поддержкой к близким или квалифицированным специалистам.
Кроме того, у таких людей часто проявляется «магическое мышление», которое в той или иной степени присуще всем, но становится проблемой, когда превращается в единственный способ справиться с трудностями. В этом случае ритуалы используются как инструмент влияния на реальность. Однако обращение к колдунам может негативно сказаться на психологическом здоровье и общем благополучии человека, уверена собеседница РИАМО.