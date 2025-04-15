«Сын умрёт, а следом внук»: В Петербурге гадалка напугала пенсионерку и развела на полмиллиона

Пенсионерка Елена Комарова из Колпинского района Санкт-Петербурга стала жертвой мошенницы, которая под видом гадалки выманила у неё полмиллиона рублей. Аферистка вместе с напарницей напугала пожилую женщину заявлениями о порче и гибели родственников, убедив принести им денежные накопления.

«Она подошла ко мне, взяла за руку и стала спрашивать: чего в церковь не ходите, я вас давно там не вижу. А потом резко повела меня к библиотеке и там уже начала говорить: у вас скоро сын умрёт. Следом внук умрёт — на вас порча», — пояснила обманутая пенсионерка.

Далее женщине предложили провести магический ритуал по снятию порчи, для которого нужно было собрать деньги. Эти средства злоумышленница в результате присвоила себе. Пенсионерка лишь к вечеру поняла, что лишилась накоплений, и обратилась в полицию. По данным 78.ru, ГУ МВД уже разыскивает подозреваемую.