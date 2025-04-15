«Сын умрёт, а следом внук»: В Петербурге гадалка напугала пенсионерку и развела на полмиллиона
78.ru: Гадалка из Петербурга обманом похитила у пенсионерки полмиллиона рублей
Гадалка из Петербурга похитила у пенсионерки полмиллиона рублей. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Пенсионерка Елена Комарова из Колпинского района Санкт-Петербурга стала жертвой мошенницы, которая под видом гадалки выманила у неё полмиллиона рублей. Аферистка вместе с напарницей напугала пожилую женщину заявлениями о порче и гибели родственников, убедив принести им денежные накопления.
«Она подошла ко мне, взяла за руку и стала спрашивать: чего в церковь не ходите, я вас давно там не вижу. А потом резко повела меня к библиотеке и там уже начала говорить: у вас скоро сын умрёт. Следом внук умрёт — на вас порча», — пояснила обманутая пенсионерка.
Далее женщине предложили провести магический ритуал по снятию порчи, для которого нужно было собрать деньги. Эти средства злоумышленница в результате присвоила себе. Пенсионерка лишь к вечеру поняла, что лишилась накоплений, и обратилась в полицию. По данным 78.ru, ГУ МВД уже разыскивает подозреваемую.
Ранее в Москве школьница отдала гадалке 3,8 млн рублей за снятие «порчи» на ЕГЭ. Изначально мошенница всего за 500 рублей онлайн предсказала наличие серьёзной порчи, которая помешает успешной сдаче экзаменов. После этого начались платные ритуалы и переводы денег на карту. Пропажу 16-летней девочки родители обнаружили далеко не сразу.