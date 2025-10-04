Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил о внедрении Россией «агентов и кротов» на территории Европейского союза, которые, по его словам, координируют полёты беспилотников над критически важными объектами. Своё безумное заявление он сделал в интервью британскому изданию The Guardian.

«Россия внедрила в страны Евросоюза своих «агентов и кротов», которые ответственны за полёты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами», — сообщил Кислица.

Украинский дипломат сравнил этих предполагаемых агентов с «жестяными банками», которые Москва может активировать при необходимости. Его заявление прозвучало на фоне участившихся в последние месяцы инцидентов с беспилотниками, зафиксированных в воздушном пространстве нескольких европейских стран, включая полёты возле аэропортов Вильнюса, Мюнхена, Копенгагена и Бухареста, а также над военными объектами в Дании и территорией Норвегии. Европейские государства возлагают ответственность на Россию, тогда как Москва последовательно отрицает свою причастность к ним.

Ранее Владимир Зеленский намекнул на возможность получения ВСУ нового дальнобойного вооружения. Учитывая, что эти заявления прозвучали после его встречи с президентом США, можно предположить, что речь идёт о ракетах «Томагавк».