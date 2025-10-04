Минюст просит ликвидировать российскую Партию роста

Минюст России направил в суд требование о ликвидации всероссийской политической «Партии роста». Иск был зарегистрирован в суде в пятницу.

«О ликвидации Всероссийской политической партии «Партия роста», — говорится в карточке дела.

Конкретная дата заседания по данному административному делу пока не была назначена. Известно, что «Партия роста» была образована в 2016 году на основе политической группы «Правое дело». Её основателем выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, а в создании также принимал участие известный музыкант Сергей Шнуров.

Основными целями организации были заявлены защита и продвижение интересов предпринимательского сообщества в России. Партия неоднократно принимала участие в избирательных кампаниях, включая выборы в Государственную думу, однако ни разу не смогла преодолеть проходной барьер.

