4 октября, 10:00

Минюст просит ликвидировать российскую Партию роста

Обложка © Life.ru

Минюст России направил в суд требование о ликвидации всероссийской политической «Партии роста». Иск был зарегистрирован в суде в пятницу.

«О ликвидации Всероссийской политической партии «Партия роста», — говорится в карточке дела.

Конкретная дата заседания по данному административному делу пока не была назначена. Известно, что «Партия роста» была образована в 2016 году на основе политической группы «Правое дело». Её основателем выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, а в создании также принимал участие известный музыкант Сергей Шнуров.

Основными целями организации были заявлены защита и продвижение интересов предпринимательского сообщества в России. Партия неоднократно принимала участие в избирательных кампаниях, включая выборы в Государственную думу, однако ни разу не смогла преодолеть проходной барьер.

Лидер группы «Ногу свело!» не смог оспорить иноагентский штраф
Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иностранных агентов бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову*. Отмечается, что она распространяла недостоверную информацию о власти России и проводимой политике.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Юлия Сафиулина
