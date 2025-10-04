Актриса Гусева раскрыла рецепт счастливой жизни

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева раскрыла формулу счастья, которая заключается в умении жить настоящим моментом. Своим мнением она поделилась с журналистами Пятого канала.

«Я живу здесь и сейчас. Я счастлива и я это понимаю. Ничего не хочу, только сохранить то, что есть сегодня. И так я думаю уже много лет. И мне кажется — это такой секрет счастья», — поделилась Гусева.

А ранее актриса Марина Федункив поделилась, что позднее материнство — счастье. Как пояснила артистка, став старше и мудрее, она по-новому ощущает ценность каждого дня в роли матери и старается дарить ребенку всю себя. Кроме того, она добавила, что оптимизм и самоирония всегда были для нее главной опорой в трудные времена.