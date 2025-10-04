Власти Севастополя временно ограничили движение морского транспорта

Власти Севастополя ввели временные ограничения на работу морского пассажирского транспорта в городе, организовав вместо него компенсирующие автобусные маршруты. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта города.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — сообщило ведомство в субботу в 12:03 по московскому времени.

В департаменте транспорта уточнили, что для обеспечения мобильности жителей организовано движение автобусов между Северной стороной города и центром Севастополя. При этом официальные причины принятия решения о временной приостановке работы морского пассажирского сообщения городскими властями не раскрываются.

В субботу, 4 октября, с самого утра аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова возобновили работу, отменив ранее действовавшие ограничения на приём и отправку самолётов. В то же время пресс-служба Росавиации объявила о введении ограничений на полёты в аэропорту Нижнего Новгорода. Согласно информации ведомства, ограничения вступили в силу в 2:05 по московскому времени.