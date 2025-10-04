Возле побережья Антальи обнаружено тело мужчины с маской для снорклинга

В Турции неизвестного мужчину извлекли из воды в районе парка Ататюрка после того, как плававший неподалёку отдыхающий заметил неподвижное тело. Об этом сообщает агентство DHA.

Спасатели установили личность погибшего. Им оказался 41-летний инвалид, который ранее спрыгнул в море со скал для плавания с маской.

«Прибывшие по вызову сотрудники береговой охраны извлекли из воды тело мужчины с маской для снорклинга», — говорится в сообщении.

Личные вещи погибшего, включая удостоверение инвалида, были найдены на прибрежных скалах. Причины смерти выясняются в рамках судебно-медицинской экспертизы.

А ранее на Пхукете обнаружили тело российского туриста, пропавшего пять дней назад. Инцидент произошёл в небольшом курортном комплексе на восточной стороне Wiset Rd.