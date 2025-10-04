«Скучают по грабежам»: Названа причина маниакальности ЕС
Политолог Кошкин заявил о стремлении ЕС возвыситься за счёт упадка России
Евросоюз, переживающий внутренний упадок, пытается вернуть себе утраченное влияние за счет ослабления России. Такое мнение kp.ru высказал эксперт Ассоциации военных политологов России Андрей Кошкин.
«Евросоюз просто ностальгирует по тем временам, когда они были в центре мироздания, грабили всех. <…> Владимир Владимирович акцентировал внимание не на идеологических противоречиях, которые после распада СССР оказались ширмой, а именно на глубинных вопросах геополитической конфигурации, которые Запад хочет решить захватом и расчленением нашей страны как минимум на четыре части, порабощением населения. Вот суть желания Запада захватить столетиями наши земли», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Политолог отметил, что президент России в своем выступлении 2 октября в Сочи сделал фундаментальное заявление об исчезновении Европы в её нынешнем виде, что и стало контекстом для данного анализа.
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью отказалась давать комментарии по поводу выступления Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». Об этом она сообщила на пресс-брифинге в Брюсселе, комментируя вопросы представителей СМИ. Обращение российского лидера продолжалось без малого четыре часа и состоялось в рамках пленарного заседания XXII ежегодного заседания Валдайского клуба, проходившего в Красной Поляне.
