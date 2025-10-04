«Скучают по грабежам»: Названа причина маниакальности ЕС

«Евросоюз просто ностальгирует по тем временам, когда они были в центре мироздания, грабили всех. <…> Владимир Владимирович акцентировал внимание не на идеологических противоречиях, которые после распада СССР оказались ширмой, а именно на глубинных вопросах геополитической конфигурации, которые Запад хочет решить захватом и расчленением нашей страны как минимум на четыре части, порабощением населения. Вот суть желания Запада захватить столетиями наши земли», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».