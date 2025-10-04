Кабмин ввёл временную пошлину на экспорт льна, а также квоты на вывоз кукурузы

Правительство России распорядилось ввести временный налог в 10% на масличный лён и установить лимиты на вывоз кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство ввело временную таможенную пошлину на вывоз масличного льна из России за пределы Евразийского экономического союза. <...> Ещё одним постановлением установлены тарифные квоты на беспошлинный вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза кукурузы, произведённой на территориях Приморского края и Амурской области», — указано в заявлении.

Для достижения баланса между экспортом и внутренним потреблением льна, а также для стимулирования работы перерабатывающих предприятий, вводится экспортная пошлина в размере 10%. Срок действия – до 31 августа 2026 года.

Установлены экспортные квоты на кукурузу из Приморского края и Амурской области. Приморью разрешено экспортировать 280 тысяч тонн, Амурской области – 130 тысяч тонн. Мера направлена на помощь местным производителям в реализации излишков продукции за рубежом до 31 декабря 2025 года.

Ранее кабмин ввёл ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до конца текущего года. Запрет продлён для всех участников рынка. В отношении дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей ограничение будет распространяться только на компании, не являющиеся производителями.