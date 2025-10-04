В Приморье автобус с детьми попал в жёсткое ДТП с двумя фурами, есть пострадавшие
Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края
В Дальнереченске пассажирский автобус, следовавший в сторону Хабаровска, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. Об этом сообщает Прокуратура Приморского края в телеграм-канале.
ДТП с пассажирским автобусом в Приморском крае. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
«Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с автобусом, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом», — сообщает ведомство.
В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шестеро из которых — несовершеннолетние. Медики на месте оказывают помощь пострадавшим.
Ранее в Бижбулякском районе Башкортостана в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, включая двух несовершеннолетних пассажиров. Также сообщалось о серьёзной аварии в Тольятти. На Обводном шоссе автомобиль «Инфинити» врезался в ограждение и загорелся, унеся жизни трёх человек.
