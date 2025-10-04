Валдайский форум
4 октября, 11:04

В Приморье автобус с детьми попал в жёсткое ДТП с двумя фурами, есть пострадавшие

Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

В Дальнереченске пассажирский автобус, следовавший в сторону Хабаровска, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. Об этом сообщает Прокуратура Приморского края в телеграм-канале.

ДТП с пассажирским автобусом в Приморском крае. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с автобусом, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом», — сообщает ведомство.

В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шестеро из которых — несовершеннолетние. Медики на месте оказывают помощь пострадавшим.

Ранее в Бижбулякском районе Башкортостана в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, включая двух несовершеннолетних пассажиров. Также сообщалось о серьёзной аварии в Тольятти. На Обводном шоссе автомобиль «Инфинити» врезался в ограждение и загорелся, унеся жизни трёх человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

