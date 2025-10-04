В Приморье автобус с детьми попал в жёсткое ДТП с двумя фурами, есть пострадавшие

В Дальнереченске пассажирский автобус, следовавший в сторону Хабаровска, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. Об этом сообщает Прокуратура Приморского края в телеграм-канале.

ДТП с пассажирским автобусом в Приморском крае. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с автобусом, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом», — сообщает ведомство.

В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шестеро из которых — несовершеннолетние. Медики на месте оказывают помощь пострадавшим.