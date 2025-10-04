Психиатр рассказала, можно ли взять больничный при панических атаках

Работники, испытывающие панические атаки или депрессию, имеют право на официальный больничный, если обратятся в психоневрологический диспансер и у них подтвердится диагноз. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

«Паническая атака — это очень тяжёлое состояние, которое нельзя спутать с простым волнением. Поэтому поставить диагноз может только врач-психотерапевт. В целом же зумеры могут быть подвержены психическим расстройствам, потому что являются эмоционально уязвимыми и воспринимают всё близко к сердцу», — объяснила психотерапевт.

Генварская добавила, что приступ паники возникает в момент появления у человека любого вида напряжения, когда психика накапливает избыточный заряд энергии, требующий выхода.

При возникновении панической атаки Генварская порекомендовала в первую очередь замедлить сознание с помощью дыхательного упражнения: сделать длинный вдох, сделать паузу и только затем совершить выдох.

