Расчёты ПВО за два часа сбили 20 украинских дронов над регионами России

Ранее сообщалось, что в Белгороде приостановили работу крупных ТЦ и рынков из-за атак БПЛА. До конца дня будут закрыты следующие объекты: торговые центры «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытая часть «Центрального рынка» и территория у магазина «1000 Мелочей».