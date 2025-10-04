Валдайский форум
4 октября, 11:11

Расчёты ПВО за два часа сбили 20 украинских дронов над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

За два часа российские системы противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Так, в течение двух часов, с 11:00 до 13:00 мск, дежурные силы ПВО успешно пресекли попытку атаки 20 украинских БПЛА самолётного типа. Большинство из них (17 единиц) были ликвидированы в воздушном пространстве Белгородской области, ещё два – над Брянской областью, и один – над Орловской.
Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в Белгородской области, есть пострадавший
Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в Белгородской области, есть пострадавший

Ранее сообщалось, что в Белгороде приостановили работу крупных ТЦ и рынков из-за атак БПЛА. До конца дня будут закрыты следующие объекты: торговые центры «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытая часть «Центрального рынка» и территория у магазина «1000 Мелочей».

    avatar