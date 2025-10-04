Экс-помощник президента США раскрыл план урегулирования конфликта на Украине

Потенциальное соглашение по урегулированию на Украине может содержать положения о гарантиях безопасности, разморозке активов и создании комитета по восстановлению страны. Данное заявление в беседе с РБК сделал научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Томас Грэм, ранее занимавший пост помощника президента США по стратегическому диалогу с Кремлём.

Эксперт подчеркнул, что урегулирование конфликта представляет собой не просто подписание отдельного документа, а является частью более широкого вопроса европейской безопасности. Он выразил мнение, что Россия и Украина могли бы первоначально согласовать базовые принципы будущего окончательного соглашения, после чего начать многосторонние переговоры.

Грэм указал, что переговорный процесс, скорее всего, будет включать несколько направлений. Среди них: обсуждение гарантий безопасности по модели вооружённого нейтралитета, роль НАТО в Европе и территориальный вопрос. Кроме того, в треках будут указаны разморозки российских активов и программы восстановления Украины, а также защиты прав русскоязычного населения и Украинской православной церкви. Причём некоторые из этих тем потребуют участия дополнительных сторон помимо Москвы и Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ сохраняет готовность к политическому урегулированию конфликта на Украине через дипломатические каналы. При этом Россия одновременно продолжает укреплять свои Вооружённые силы.